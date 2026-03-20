"Меня обманули": кронпринцесса Норвегии дала новые комментарии о своем знакомстве с Эпштейном

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, для которой публикация материалов дела Эпштейна стала репутационным ударом, дала новые комментарии об их общении, и отмечает, что не знала, насколько токсичным окажется это знакомство.

Об этом она сказала в интервью NRK, пишет "Европейская правда".

Кронпринцесса объяснила, что познакомилась с миллиардером через нескольких своих знакомых, которые в то время работали в организациях и проектах, связанных с глобальным здравоохранением, и которым Метте-Марит доверяла.

Метте-Марит сказала, что теперь "хотела бы, чтобы этого знакомства никогда не произошло", но считает себя ответственной за то, что тогда в прошлом не проверила более тщательно, кем является Джеффри Эпштейн, и за то, что поддалась на "манипуляции и обман".

В то же время она отмечает, что не видит причин считать себя причастной к совершенным Эпштейном сексуальным преступлениям, а пострадавшие девушки заслуживают увидеть справедливость.

"Все, кого я встречала рядом с Эпштейном, были взрослыми. Я не видела ничего противоправного", – говорит кронпринцесса.

"Однако для меня важно сказать, что если я сделала что-то такое, что дополнительно "легитимизировало" его каким-то образом – конечно, сейчас мне ужасно трудно об этом думать", – сказала Метте-Марит.

Она подчеркнула, что их с Эпштейном общение носило исключительно дружеский характер, и не согласилась с интерпретацией опубликованной переписки как интимной.

Метте-Марит также раскрыла, что когда несколько дней гостила у Эпштейна в Палм Бич в январе 2013 года, Эпштейн вел себя по отношению к ней так, что это вызвало настороженность, а в определенный момент напугало ее.

"Когда он приехал в последний день нашего пребывания в Палм Бич, он поставил меня в ситуацию, когда я почувствовала себя настолько в опасности, что позвонила кронпринцу Хокону", – рассказала кронпринцесса, но отказалась в деталях рассказать, что тогда произошло.

"Но мы еще поддерживали контакты некоторое время после того. Думаю, потому, что он умел манипулировать фактом того, что у нас был общий друг... Я склонна хорошо думать о людях. Но я решила оборвать контакты с ним, и это произошло из-за таких эпизодов, как тот", – рассказала Метте-Марит.

По ее словам, она узнала о преступлениях Эпштейна в 2019 году.

Норвегия – одна из стран, где публикация дела Эпштейна вызвала больше всего скандалов. 11 февраля комитет министров Совета Европы по запросу Норвегии снял иммунитет с бывшего генерального секретаря Совета Европы и экс-премьера страны Турбьерна Ягланда для расследования подозрений в коррупции.

Также из-за выявленных фактов общения с Эпштейном покинула пост посол Норвегии в Иордании и Ираке Муна Юль, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким товарищем покойного миллиардера. Против супружеской пары открыли дело по подозрениям в коррупции.

Парламент Норвегии решил создать следственную комиссию по скандалу с Эпштейном.

Из-за фактов общения Метте-Марит с Эпштейном, а также громкого уголовного дела против ее сына, поддержка монархии среди норвежцев обвалилась до рекордного минимума.