Мелоні: направлення військової місії в Ормузьку протоку, поки йде війна, не розглядається

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що питання відправлення місії в Ормузьку протоку у час, поки триває конфлікт, не розглядається, а йдеться про потенційну операцію за умов припинення бойових дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мелоні сказала після засідання Європейської ради, яке пройшло 19 березня.

Глава італійського уряду коментувала розмови стосовно організації низкою держав військової місії, яка б гарантувала проходження суден через Ормузьку протоку.

"З цього приводу я хочу висловитися чітко, оскільки, як мені здається, з’явилися дещо натягнуті тлумачення: ніхто не розглядає можливість відправлення військової місії для примусового розблокування Ормузької протоки", – сказала Мелоні.

Натомість, уточнила вона, зараз обговорюють, як вже після конфлікту "ми зможемо зробити свій внесок, звичайно, за згодою сторін, щоб гарантувати та захистити свободу судноплавства".

"Країни Європейського Союзу не беруть безпосередньої участі в цьому конфлікті, а навпаки, прагнуть знайти можливі дипломатичні шляхи для деескалації. Очевидно, що це було головною темою наших дебатів. Ми також обговорили це з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Гутеррешем під час обіду", – додала прем’єрка Італії.

Після зустрічі лідерів ЄС французький президент Емманюель Макрон заявив, що Париж вивчає можливості розблокування Ормузької протоки через дії на рівні Організації Об’єднаних Націй.

Напередодні німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може приєднатися до місії в Ормузькій протоці, якщо на це буде міжнародний мандат та якщо питання буде скоординовано з державами Перської затоки.

Також 19 березня Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.