Мелони: отправка военной миссии в Ормузский пролив, пока идет война, не рассматривается

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что вопрос отправки миссии в Ормузский пролив в то время, пока идет конфликт, не рассматривается, а речь идет о потенциальной операции в условиях прекращения боевых действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мелони сказала после заседания Европейского совета, которое прошло 19 марта.

Глава итальянского правительства комментировала разговоры относительно организации рядом государств военной миссии, которая бы гарантировала прохождение судов через Ормузский пролив.

"По этому поводу я хочу высказаться четко, поскольку, как мне кажется, появились несколько натянутые толкования: никто не рассматривает возможность отправки военной миссии для принудительного разблокирования Ормузского пролива", – сказала Мелони.

Зато, уточнила она, сейчас обсуждают, как уже после конфликта "мы сможем внести свой вклад, конечно, с согласия сторон, чтобы гарантировать и защитить свободу судоходства".

"Страны Европейского Союза не принимают непосредственного участия в этом конфликте, а наоборот, стремятся найти возможные дипломатические пути для деэскалации. Очевидно, что это было главной темой наших дебатов. Мы также обсудили это с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Гутеррешем во время обеда", – добавила премьер Италии.

После встречи лидеров ЕС французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Париж изучает возможности разблокирования Ормузского пролива через действия на уровне Организации Объединенных Наций.

Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия может присоединиться к миссии в Ормузском проливе, если на это будет международный мандат и если вопрос будет скоординирован с государствами Персидского залива.

Также 19 марта Британия, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив.