Росія не братиме участі у мирних переговорах України і США в суботу

Росія не планує брати участь у переговорах між Україною та США, які пройдуть у Сполучених Штатах 21 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Пєсков відповідав на питання, чи планує Росія взяти участь у майбутніх перемовинах між США та Україною.

"Ні, це будуть двосторонні контакти українців з американцями", – сказав речник Кремля.

Разом з тим він сказав, що сподівається на відновлення тристороннього формату найближчим часом.

"Ця пауза (у переговорах щодо України. – Ред.) тимчасова. Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори", – сказав він.

Пєсков додав, що поки що немає ясності щодо можливого місця проведення переговорів у тристоронньому форматі.

У четвер президент Володимир Зеленський анонсував зустріч у США 21 березня української переговорної команди щодо завершення російсько-української війни.

Минулого тижня Зеленський заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.