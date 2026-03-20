Россия не будет участвовать в мирных переговорах Украины и США в субботу

Россия не планирует участвовать в переговорах между Украиной и США, которые пройдут в Соединенных Штатах 21 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

Песков отвечал на вопрос, планирует ли Россия принять участие в предстоящих переговорах между США и Украиной.

"Нет, это будут двусторонние контакты украинцев с американцами", – сказал спикер Кремля.

Вместе с тем он сказал, что надеется на восстановление трехстороннего формата в ближайшее время.

"Эта пауза (в переговорах по Украине. – Ред.) временная. Мы надеемся, что она временная. Я имею в виду продолжение трехстороннего формата. Мы надеемся на то, что в ближайшее время мы сможем продолжить эти переговоры", – сказал он.

Песков добавил, что пока нет ясности относительно возможного места проведения переговоров в трехстороннем формате.

В четверг президент Владимир Зеленский анонсировал встречу в США 21 марта украинской переговорной команды по завершению российско-украинской войны.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России.

В то же время СМИ сообщали, что Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредотачивается на Иране.