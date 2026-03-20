В Польше сняли с рейса пассажира, заявившего о ядерной бомбе в своем багаже
Во время регистрации в краковском аэропорту имени Иоанна-Павла II один из пассажиров заявил, что в его багаже есть ядерная бомба – выполнить посадку на рейс ему не позволили.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.
Во вторник утром 49-летний мужчина, который планировал полет в Валенсию, сообщил персоналу, что в его багаже находится ядерная бомба, сообщило Карпатское отделение Пограничной службы.
Сотрудники отнеслись к ситуации серьезно. В багаже ничего опасного не было, но пассажира сняли с рейса и оштрафовали.
Напомним, в январе в варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена украинка помадой написала на лбу слово "бомба": шутка закончилась для женщины штрафом и отменой полета в Цюрих.
В конце декабря в Варшаве задержали украинца, который сидел в аэропорту с подозрительным оборудованием.
Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.