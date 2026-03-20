Іспанія евакуювала військових з Іраку

Групу з 200 іспанських солдатів, які перебували в Іраку, евакуювали до Туреччини та інших країн з міркувань безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Іспанії.

За даними Міністерства, раніше групу з приблизно ста іспанських солдатів вже перевели до безпечної зони в Туреччині на тлі війни на Близькому Сході.

Солдати згодом вилетять до Іспанії з американської авіабази Інджирлік в Туреччині.

За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, це рішення було ухвалене в координації союзниками по НАТО, а евакуація частково здійснювалася рейсами інших країн.

Військовослужбовці, розгорнуті в Іраку, були частиною міжнародної операції "Непохитна рішучість" та місії НАТО в Іраку (NMI), метою якої є сприяння зміцненню іракських сил безпеки.

Раніше стало відомо про те, що своїх військових з Іраку евакуювала Польща.

12 березня повідомлялося, що Італія тимчасово виводить весь персонал з військової бази в Іракському Курдистані, яка зазнала атаки з безпілотника.