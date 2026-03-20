Испания эвакуировала военных из Ирака

Группу из 200 испанских солдат, находившихся в Ираке, эвакуировали в Турцию и другие страны из соображений безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Испании.

По данным министерства, ранее группу из примерно ста испанских солдат уже перевели в безопасную зону в Турции на фоне войны на Ближнем Востоке.

Солдаты впоследствии вылетят в Испанию с американской авиабазы Инджирлик в Турции.

По словам министра обороны Маргариты Роблес, это решение было принято в координации с союзниками по НАТО, а эвакуация частично осуществлялась рейсами других стран.

Военнослужащие, развернутые в Ираке, были частью международной операции "Непоколебимая решимость" и миссии НАТО в Ираке (NMI), целью которой является содействие укреплению иракских сил безопасности.

Ранее стало известно, что своих военных из Ирака эвакуировала Польша.

12 марта сообщалось, что Италия временно выводит весь персонал с военной базы в Иракском Курдистане, которая подверглась атаке с беспилотника.