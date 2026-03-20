Испания эвакуировала военных из Ирака
Группу из 200 испанских солдат, находившихся в Ираке, эвакуировали в Турцию и другие страны из соображений безопасности.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство обороны Испании.
По данным министерства, ранее группу из примерно ста испанских солдат уже перевели в безопасную зону в Турции на фоне войны на Ближнем Востоке.
Солдаты впоследствии вылетят в Испанию с американской авиабазы Инджирлик в Турции.
По словам министра обороны Маргариты Роблес, это решение было принято в координации с союзниками по НАТО, а эвакуация частично осуществлялась рейсами других стран.
Военнослужащие, развернутые в Ираке, были частью международной операции "Непоколебимая решимость" и миссии НАТО в Ираке (NMI), целью которой является содействие укреплению иракских сил безопасности.
Ранее стало известно, что своих военных из Ирака эвакуировала Польша.
12 марта сообщалось, что Италия временно выводит весь персонал с военной базы в Иракском Курдистане, которая подверглась атаке с беспилотника.