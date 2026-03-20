СМИ: РФ предлагала не давать разведданные Ирану, если США не будут помогать Украине

Россия предложила США сделку, по которой Кремль прекратил бы передавать Ирану разведывательную информацию, такую как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит предоставлять Украине разведданные о РФ.

Об этом изданию Politico стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Два человека, знакомые с переговорами между США и Россией, заявили, что такое предложение российский посланник Кирилл Дмитриев выдвинул посланникам американского президента Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами.

США отклонили это предложение, добавили источники.

В то же время в публикации говорится, что сам факт наличия такого предложения вызвал беспокойство среди европейских дипломатов, которые опасаются, что Москва пытается вбить клин между Европой и США в критический момент для трансатлантических отношений.

Один из дипломатов ЕС назвал российское предложение "возмутительным".

Еще один источник рассказал, что Россия выдвинула США различные предложения по Ирану, но американская сторона отклонила их все.

Один европейский дипломат пытался преуменьшить риск российского предложения, отметив, что французский президент Эмманюэль Макрон в январе заявил, что "две трети" военной разведки для Украины сейчас предоставляет Франция.

Однако обмен разведданными остается последней важной опорой американской поддержки Украины после того, как администрация Трампа в прошлом году прекратила большую часть финансовой и военной помощи.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался отвечать на вопросы журналистов о возможной помощи России Ирану и назвал их "глупыми".

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф говорит, что получил заверения от Москвы, что Россия не передает Ирану разведданные.

Между тем министр обороны Великобритании Джон Хили прямо предположил, что Иран заимствовал у России тактику применения БПЛА "Шахед", которые теперь летают по объектам США и союзников на Ближнем Востоке.

СМИ также сообщили, что Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном на фоне конфликта на Ближнем Востоке.