Трамп: мы хотим вести переговоры с Ираном, но нам не с кем

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона хотела бы вести переговоры с Ираном, но "нам не с кем".

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит The Guardian.

После своего привычного перечня иранских объектов, уничтоженных американскими военными – военно-морских сил, военно-воздушных сил, радиолокационных станций – Трамп вновь заявил, что иранские лидеры "все уничтожены".

"Теперь там больше никто не хочет быть лидером. Мы хотим с ними поговорить, но нам не с кем. Нам это нравится", – сказал он.

Президент США неоднократно хвастался уничтожением высшего руководства Ирана и высказывал предположение, что Моджатаба Хаменеи, возможно, физически не способен управлять страной после того, как получил ранения в результате ударов, убивших его отца 28 февраля в начале войны.

В четверг Трамп, отвечая на вопрос журналиста о своих планах, заявил, что "никуда не отправляет войска", добавив: "Если бы я это делал, я бы вам об этом точно не сказал".

По данным СМИ, Пентагон ускоряет переброску на Ближний Восток еще нескольких тысяч военных.

Также СМИ сообщали, что в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.