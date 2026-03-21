США ослабили санкции в отношении иранской нефти, которая уже находится в море

Министерство финансов США выдало временное разрешение на продажу иранской нефти, которая уже находится в море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр финансов США Скотт Бессент в сети X.

Бессент пояснил, что ослабление санкций является краткосрочным и касается только той иранской нефти, которая уже находилась в танкерах в море по состоянию на 20 марта. Он заверил, что Иран будет испытывать трудности с доступом к полученным доходам.

Такой шаг, по словам министра, поможет стабилизировать мировые цены на энергетическом рынке. В целом США рассчитывают, что это выведет на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти.

"Временно разблокировав эти имеющиеся поставки для мира, Соединенные Штаты быстро выведут примерно 140 миллионов баррелей нефти на мировые рынки, расширив объем мировых энергоносителей и помогая уменьшить временное давление на поставки, вызванное Ираном. По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы сдерживать цену на низком уровне, продолжая операцию "Эпическая ярость", – написал министр.

Напомним, на прошлой неделе США сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. Вашингтон аргументировал такой шаг глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

Ослабление санкций США против России раскритиковали официальные лица в Украине и странах Европы. Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы России для продолжения ее войны против Украины.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заверил, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.

Впоследствии Министерство финансов США смягчило нефтяные санкции против Венесуэлы на фоне попыток администрации президента Дональда Трампа найти пути увеличения мировых поставок нефти в связи с конфликтом с Ираном.