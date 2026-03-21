CBS: Трамп разрабатывает стратегию захвата ядерных мощностей Ирана

Администрация Дональда Трампа разрабатывает варианты обеспечения безопасности или изъятия ядерных материалов Ирана, в частности запасов обогащенного урана, поскольку военная кампания под руководством США и Израиля против Тегерана вступает в более неопределенную фазу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Планирование сосредоточено на потенциальном развертывании в Иране сил секретного Объединенного командования специальных операций, элитного военного подразделения, которому часто поручают самые деликатные миссии по противодействию распространению оружия массового уничтожения, сообщают источники.

Американские чиновники заявили, что администрация Трампа не исключает возможности изъятия иранских запасов высокообогащенного урана в рамках текущей военной кампании. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на этой неделе сообщила журналистам, что "это один из вариантов, который рассматривает президент".

Любая операция по изъятию урана будет сложной и потенциально рискованной, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Речь идет о цилиндрах, содержащих газ с 60-процентным содержанием высокообогащенного гексафторида урана, поэтому обращаться с ним очень сложно. Я не говорю, что это невозможно. Я знаю, что существуют невероятные военные возможности для этого, но это, несомненно, будет очень сложная операция", – заявил Гросси в эфире CBS News.

Прошлой весной разведывательное сообщество США пришло к выводу, что Иран не пытается создать ядерное оружие. Тегеран настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей.

В то же время в последние годы Иран увеличил обогащение урана до 60%, что превышает уровни, необходимые для большинства невоенных применений. МАГАТЭ заявило, что Иран является единственным государством, которое не обладает ядерным оружием, но обогащает уран до такого уровня.

Напомним, СМИ сообщали, что в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.

Среди вариантов, которые рассматривает Вашингтон, есть идея оккупации или блокады важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе для того, чтобы заставить Тегеран разблокировать Ормузский пролив.

В четверг, 19 марта, американский президент, отвечая на вопрос журналиста о своих планах, заявил, что "никуда не отправляет войска", добавив: "Если бы я это делал, я бы вам об этом точно не сказал".