СМИ: Разведка РФ планировала инсценировать покушение на Орбана, чтобы повлиять на исход выборов

Служба внешней разведки России (СВР) предложила инсценировать покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы улучшить его результат на парламентских выборах в апреле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Washington Post со ссылкой на информацию европейской разведки.

По данным издания, в прошлом месяце подразделение российской Службы внешней разведки начало бить тревогу из-за резкого падения общественной поддержки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах в парламент.

Во внутреннем отчете российских оперативников, полученном европейской разведывательной службой, говорится о необходимости воплотить стратегию, способную "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании" – организовать "покушение" на Орбана.

"Такой инцидент сместит восприятие кампании из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность, стабильность и защита политической системы", – говорится в отчете для главного подразделения операций политического влияния Службы внешней разведки РФ.

На данный момент никаких физических нападений на Орбана не было. Однако приведенные факты подчеркивают, насколько высоки ставки для России в венгерских выборах, пишет издание.

Пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач не ответил на запрос о комментарии относительно отчета СВР, вероятного вмешательства России в выборы или отношений премьер-министра с Москвой. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что данные об отчете являются "дезинформацией".

В последние недели Орбан и его партия "Фидес" все больше пытаются перенаправить внимание венгров с экономических проблем на возможные внешние угрозы безопасности. Среди них – прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", в чем Будапешт обвиняет Украину, а также якобы угрозы из Киева в адрес премьер-министра.

19 марта правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и Шенгенскую зону трем гражданам Украины за якобы угрозы премьер-министру Виктору Орбану.

Ранее журналисты-расследователи установили, что операция по похищению украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка 5 марта была спланирована разведывательными спецслужбами Венгрии для того, чтобы спровоцировать конфронтацию с Украиной накануне парламентских выборов.

До этого СМИ сообщили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании в пользу премьер-министра Виктора Орбана.