Сійярто: в України швидше закінчаться гроші, ніж у нас нафта

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".

Про це, як пише "Європейська правда", Сійярто заявив під час Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті, передає портал Vadhajtások.

Глава угорського МЗС спрогнозував, що постачання російської нафти до країни трубопроводом "Дружба" відновляться 13 квітня – на наступний день після парламентських виборів. Сійярто висловив впевненість, що керівна партія "Фідес" Віктора Орбана переможе у голосуванні, а Україна буде змушена відновити роботу нафтопроводу.

"В українців закінчаться гроші набагато швидше, ніж у нас нафта. Тому після нашої перемоги на виборах вони будуть змушені запустити трубопровід "Дружба", і транспортування відновиться ввечері 13 квітня", – заявив він.

Цими словами Сійярто натякнув на те, що в України вичерпується фінансування через блокування Будапештом кредиту на 90 млрд євро від ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявляв, що не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Крім того, під час конференції Сійярто заявив, що членство України в ЄС не може бути зафіксованим в жодній мирній угоді, оскільки б означало "поширення війни" на весь Європейський Союз.

"Ба більше, переважна більшість держав-членів Європейського Союзу також є членами НАТО, і якби ЄС прийняв країну, яка перебуває у стані війни, це означало б, що НАТО також швидко вступить у конфлікт з Росією, що означало б Третю світову війну", – заявив угорський міністр.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що продовження блокування прем’єром Угорщини Віктором Орбаном кредиту ЄС на 90 млрд євро для України є грубим порушенням лояльності між державами ЄС і матиме наслідки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила після засідання Європейської ради, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках, попри блокування з боку Угорщини.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз привітав зобов’язання України відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів. Цьому передувала пропозиція ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини.