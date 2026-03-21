Сийярто: у Украины деньги закончатся раньше, чем у нас нефть

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сийярто заявил во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, передает портал Vadhajtások.

Глава венгерского МИД прогнозирует, что поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба" возобновятся 13 апреля – на следующий день после парламентских выборов. Сийярто выразил уверенность, что правящая партия "Фидес" Виктора Орбана победит на выборах, а Украина будет вынуждена возобновить работу нефтепровода.

"У украинцев закончатся деньги гораздо быстрее, чем у нас нефть. Поэтому после нашей победы на выборах они будут вынуждены запустить трубопровод "Дружба", и транспортировка возобновится вечером 13 апреля", – заявил он.

Этими словами Сийярто намекнул на то, что у Украины иссякает финансирование из-за блокирования Будапештом кредита на 90 млрд евро от ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Кроме того, во время конференции Сийярто заявил, что членство Украины в ЕС не может быть зафиксировано ни в одном мирном соглашении, поскольку это означало бы "распространение войны" на весь Европейский Союз.

"Более того, подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза также являются членами НАТО, и если бы ЕС принял страну, находящуюся в состоянии войны, это означало бы, что НАТО также быстро вступит в конфликт с Россией, что означало бы Третью мировую войну", – заявил венгерский министр.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что продолжение блокирования премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины является грубым нарушением лояльности между государствами ЕС и будет иметь последствия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после заседания Европейского совета, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз приветствовал обязательство Украины отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель. Этому предшествовало предложение ЕС о привлечении финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.