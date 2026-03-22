Орбан порівняв "протистояння Україні і Брюсселю" з поваленням комунізму

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан у своїх передвиборчих заявах провів паралелі між поваленням комуністичної влади в Угорщині у минулому і його теперішнім "спротивом тиску України і Брюсселя".

Як повідомляє "Європейська правда", заяви на цю тему він опублікував у своєму X.

Орбан виклав текстовий допис та відеоролик з його довшою версією заяви, де наголосив, що Угорщина "не піддасться на тиск України і Брюсселя", навівши як аргумент до цього те, що у минулому угорці позбулися комуністичної влади.

🇭🇺 We overthrew communism. We fought for our freedom. We built a Christian, family-oriented, patriotic nation. And now @ZelenskyyUa and the Brusselians think we will back down? Don’t be ridiculous. pic.twitter.com/pBrhd6xMss – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 22, 2026

"Якщо ми виявились спроможними повалити комунізм, боротися за нашу свободу, відправити радянські війська додому, якщо спромоглися побудувати Угорщину, що грунтується на громадянській, національній, християнській конституції – ми не поступимося під тиском українського президента Зеленського, Брюсселю чи їхніх агентів в Угорщині. Не смішіть", – заявив Орбан.

Як відомо, питання "українських загроз і шантажу" та "протистояння тиску Брюсселя" стали провідними темами передвиборчої кампанії Віктора Орбана перед парламентськими виборами 12 квітня, за підсумками яких його партія "Фідес" ризикує програти опозиційній "Тисі" Петера Мадяра, яка продовжує лідирувати у соцопитуваннях з відривом у 14 відсоткових пунктів.

До того часу розблокування важливих для України рішень ЄС, які у "глухому куті" через угорське вето, вкрай малоймовірне.

За даними європейських розвідок, на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби нібито пропонували інсценувати замах на Орбана. Перед тим європейські журналісти-розслідувачі дізнались, як Росія допомагає Орбану покращити шанси на перемогу.

Президент США Дональд Трамп побажав Орбану перемогти на виборах "з великим відривом". Невдовзі очікується візит до Будапешта віцепрезидента США Джей Ді Венса, що має стати сигналом політичної підтримки.

