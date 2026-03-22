Орбан сравнил "противостояние Украины и Брюсселя" со свержением коммунизма

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих предвыборных заявлениях провел параллели между свержением коммунистической власти в Венгрии в прошлом и его нынешним "сопротивлением давлению Украины и Брюсселя".

Как сообщает "Европейская правда", заявления на эту тему он опубликовал в своем X.

Орбан опубликовал текстовое сообщение и видеоролик с более длинной версией заявления, в котором подчеркнул, что Венгрия "не поддастся давлению Украины и Брюсселя", приведя в качестве аргумента то, что в прошлом венгры избавились от коммунистической власти.

🇭🇺 We overthrew communism. We fought for our freedom. We built a Christian, family-oriented, patriotic nation. And now @ZelenskyyUa and the Brusselians think we will back down? Don’t be ridiculous. pic.twitter.com/pBrhd6xMss – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 22, 2026

"Если мы оказались способны свергнуть коммунизм, бороться за нашу свободу, отправить советские войска домой, если сумели построить Венгрию, основанную на гражданской, национальной, христианской конституции, – мы не уступим под давлением украинского президента Зеленского, Брюсселя или их агентов в Венгрии. Не смешите", – заявил Орбан.

Как известно, вопросы "украинских угроз и шантажа" и "противостояния давлению Брюсселя" стали ведущими темами предвыборной кампании Виктора Орбана перед парламентскими выборами 12 апреля, по итогам которых его партия "Фидес" рискует проиграть оппозиционной "Тиcе" Петера Мадяра, которая продолжает лидировать в соцопросах с отрывом в 14 процентных пунктов.

До того времени разблокирование важных для Украины решений ЕС, которые находятся в "тупике" из-за венгерского вето, крайне маловероятно.

По данным европейских спецслужб, на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы якобы предлагали инсценировать покушение на Орбана. До этого европейские журналисты-расследователи узнали, как Россия помогает Орбану улучшить шансы на победу.

Президент США Дональд Трамп пожелал Орбану победить на выборах "с большим отрывом". Вскоре ожидается визит в Будапешт вице-президента США Джей Ди Венса, что должно стать сигналом политической поддержки.

