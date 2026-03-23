Орбан возмутился из-за "прослушки" Сийярто, которую могло выдумать его издание

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что факты прослушивания главы МИД Петера Сийярто были бы "серьезной атакой против Венгрии" и поручил проверить это – после статьи с такими утверждениями в проправительственном издании.

"Поручил министру юстиции немедленно проверить информацию о прослушивании Петера Сийярто", – написал Орбан.

Поводом, похоже, стала публикация в проправительственном издании Mandiner, где утверждают, что к телефонным разговорам министра якобы получили доступ иностранные разведки с помощью оппозиционного журналиста Саболча Пани, работающего в Direkt36 и VSquare. "Соучастницей" назвали также Аниту Орбан, которая в случае победы оппозиционной "Тисы" может возглавить МИД Венгрии.

В статье говорится, что против Петера Сийярто ведется "крупная разведывательная операция". Источником для утверждений стало якобы письмо редакции от анонимного лица с аудиозаписями, перевод которых приводят в публикации.

На основании этого заявляют, что Пани сотрудничает с иностранными разведками и предоставил какой-то из спецслужб стран ЕС телефонный номер Сийярто, что сделало возможным его прослушивание, а также – что он сотрудничает с Анитой Орбан и якобы получил какие-то обещания влияния на кадровые назначения в министерстве в случае победы "Тисы".

Mandiner – издание из ближайшего круга правящей партии "Фидес", за ним замечали публикацию заказных материалов. С 2018 года они имеют утвержденный правительством статус "стратегически важного медиа".

Напомним, в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасения "сливов" России.

Также неофициально сообщалось, что на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы якобы предлагали инсценировать покушение на Орбана.