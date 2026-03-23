Орбан возмутился из-за "прослушки" Сийярто, которую могло выдумать его издание
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что факты прослушивания главы МИД Петера Сийярто были бы "серьезной атакой против Венгрии" и поручил проверить это – после статьи с такими утверждениями в проправительственном издании.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Поручил министру юстиции немедленно проверить информацию о прослушивании Петера Сийярто", – написал Орбан.
Поводом, похоже, стала публикация в проправительственном издании Mandiner, где утверждают, что к телефонным разговорам министра якобы получили доступ иностранные разведки с помощью оппозиционного журналиста Саболча Пани, работающего в Direkt36 и VSquare. "Соучастницей" назвали также Аниту Орбан, которая в случае победы оппозиционной "Тисы" может возглавить МИД Венгрии.
В статье говорится, что против Петера Сийярто ведется "крупная разведывательная операция". Источником для утверждений стало якобы письмо редакции от анонимного лица с аудиозаписями, перевод которых приводят в публикации.
На основании этого заявляют, что Пани сотрудничает с иностранными разведками и предоставил какой-то из спецслужб стран ЕС телефонный номер Сийярто, что сделало возможным его прослушивание, а также – что он сотрудничает с Анитой Орбан и якобы получил какие-то обещания влияния на кадровые назначения в министерстве в случае победы "Тисы".
Mandiner – издание из ближайшего круга правящей партии "Фидес", за ним замечали публикацию заказных материалов. С 2018 года они имеют утвержденный правительством статус "стратегически важного медиа".
Напомним, в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасения "сливов" России.
Также неофициально сообщалось, что на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы якобы предлагали инсценировать покушение на Орбана.