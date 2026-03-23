Мерц обіцяє курс на реформи після поразки коаліційних партнерів на місцевих виборах

Після історичної перемоги консерваторів над соціал-демократами в землі Рейнланд-Пфальц канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив курс на рішучі реформи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Результати виборів стали серйозним ударом для Соціал-демократичної партії (СДПН), що викликало сумніви щодо керівництва партії та її позицій у керівній коаліції.

Мерц визнав, що СДПН важко змиритися з результатами виборів.

"Але я твердо переконаний, що ми можемо досягти успіху лише разом, і ми можемо досягти успіху лише тоді, коли зосередимося на реальних проблемах, що стоять перед нашою країною", – заявив канцлер журналістам у понеділок після партійних зустрічей у Берліні.

Німецький уряд повинен "проводити політику на користь працюючого населення, працівників, а також малих і середніх підприємств", заявив Мерц. Він попередив, що витрати на проживання та бюрократія є занадто високими для приватних домогосподарств та бізнесу.

Він також наголосив на запланованих реформах фінансування медичного страхування та пенсійної системи.

"Я сподіваюся, що наша робота в рамках коаліції буде здійснюватися спільно, з мужністю та впевненістю, на благо нашої країни. І я досить впевнений, що нам це вдасться", – сказав Мерц.

Християнсько-демократичний союз канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вперше за 35 років переміг на місцевих виборах у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

Нагадаємо, на початку березня "Зелені" з мінімальною перевагою перемогли на виборах у землі Баден-Вюртемберг.