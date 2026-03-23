Мерц обещает курс на реформы после поражения коалиционных партнеров на местных выборах

После исторической победы консерваторов над социал-демократами в земле Рейнланд-Пфальц канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил курс на решительные реформы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Результаты выборов стали серьезным ударом для Социал-демократической партии (СДПГ), что вызвало сомнения относительно руководства партии и ее позиций в правящей коалиции.

Мерц признал, что СДПГ трудно смириться с результатами выборов.

"Но я твердо убежден, что мы можем достичь успеха только вместе, и мы можем достичь успеха только тогда, когда сосредоточимся на реальных проблемах, стоящих перед нашей страной", – заявил канцлер журналистам в понедельник после партийных встреч в Берлине.

Немецкое правительство должно "проводить политику в пользу работающего населения, работников, а также малых и средних предприятий", заявил Мерц. Он предупредил, что расходы на проживание и бюрократия слишком высоки для частных домохозяйств и бизнеса.

Он также отметил запланированные реформы финансирования медицинского страхования и пенсионной системы.

"Я надеюсь, что наша работа в рамках коалиции будет осуществляться совместно, с мужеством и уверенностью, на благо нашей страны. И я достаточно уверен, что нам это удастся", – сказал Мерц.

Христианско-демократический союз канцлера Германии Фридриха Мерца впервые за 35 лет победил на местных выборах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Напомним, в начале марта "Зеленые" с минимальным перевесом победили на выборах в земле Баден-Вюртемберг.