В Ровенской области начали поиски жертв Волынской трагедии

23 марта совместная украинско-польская экспедиция приступила к поисково-эксгумационным работам в селе Углы Сарненского района Ровенской области.

Согласно свидетельствам о тех событиях, на бывшем заброшенном кладбище в братской могиле похоронены жертвы времен Второй мировой войны. Среди убитых, как утверждали свидетели, есть гражданское население – поляки и украинцы.

Поисково-экгумационные работы проводит совместная украинско-польская экспедиция мемориально-поискового центра "Доля" (Украина) и Поморского медицинского университета (Польша). В ее состав входят судебные медики, археологи, генетики, антропологи – всего около 20 человек.

Руководитель мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета сообщил, что первый этап поисковых работ продлится в течение недели, до 27 марта.

"Экспедиция инициирована, соответственно, обращением Каролины Романовской. Инициатором является Украинский институт национальной памяти, который выделил средства для украинской экспедиции. По результатам поисковых работ будет решено дальнейшее течение экспедиции. Если будет найдено место захоронений, будут поданы документы в государственную межведомственную комиссию на получение разрешения на перезахоронение и будет решено дальнейшее развитие событий", – прокомментировал Святослав Шеремета.

В первый день во время земляных работ обнаружили несколько человеческих останков, но, как пояснил Шеремета, они не из места массового захоронения, а из одиночных могил, вероятно, старого кладбища.

Будет проведена экспертиза ДНК найденных человеческих останков.

В течение последних двух лет гражданка Польши, общественная деятельница Каролина Романовская инициировала проведение поисково-эксгумационных работ в селе Углы. Она обращалась с соответствующей просьбой к украинским властям и получила согласие от Украинского института национальной памяти.

Впрочем, долгое время Польский институт национальной памяти не включал этот населенный пункт в список тех, где предлагается проводить эксгумацию жертв Волынской трагедии.

В феврале Министерство культуры Украины дало разрешение на поиск захоронений жертв Волынской трагедии в районе бывшего села Гута Пеняцкая на Львовщине.