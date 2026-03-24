Латвия передаст Украине разведывательные бронетранспортеры

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время визита в Киев объявил о поставке дополнительных боевых разведывательных бронетранспортеров CVR(T).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Министерства обороны Латвии.

Соответствующее заявление Спрудс сделал во время встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

"Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в борьбе против агрессора и будем делать это столько, сколько потребуется. Исходя из актуальных потребностей Вооруженных сил Украины, мы начали передачу Украине дополнительных боевых разведывательных гусеничных бронетранспортеров CVR(T). Латвия всегда выступала и будет выступать за полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявил Спрудс.

Он отметил, что поставки бронетранспортеров в Украину уже начаты.

Как сообщили в Минобороны, в 2024 году Латвия передала Украине девять боевых разведывательных гусеничных бронированных машин CVR(T), ранее приобретенных у Великобритании.

Напомним, 23 марта Латвия и Украина подписали документ об укреплении стратегического партнерства для развития оборонной промышленности.

На прошлой неделе в правительстве Латвии заявили, что готовы рассмотреть запросы США в НАТО, однако приоритетами являются восточный фланг НАТО и Украина.

Также 24 марта сообщалось, что в Украину прибудет министр обороны Литвы Робертас Каунас. Цель визита – ускорить закупку технологий, начать реализацию совместных проектов, а также укрепить системы наблюдения и обороны литовского воздушного пространства.