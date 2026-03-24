Трамп заявляет, что в США ведутся переговоры по Ирану

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США "в настоящее время ведут переговоры" по Ирану.

Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Во время выступления в Белом доме во вторник, 25 марта, Трамп заявил, что США "сейчас ведут переговоры" по Ирану и что в этих переговорах участвуют его посланник Стив Виткофф и зять Джаред Кушнер, а также госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс.

"У нас есть целая группа людей, которые этим занимаются. А что касается другой стороны, то могу вам сказать, что они хотели бы заключить соглашение", – добавил Трамп.

Также американский президент заявил, что в Иране не осталось лидеров, с которыми можно вести переговоры, но, несмотря на это, Вашингтон ведет переговоры с "правильными людьми" в стране.

Накануне американский президент объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

Впоследствии в Иране опровергли любой диалог с США, отвергнув заявления президента Дональда Трампа как попытку снизить цены на энергоносители, которые резко выросли на фоне войны на Ближнем Востоке.

Издание Axios сообщило, что США и группа стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но все еще ждут ответа от Тегерана.