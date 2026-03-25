"Ведут переговоры сами с собой": в иранской армии высмеяли заявления Трампа

В Вооруженных силах Ирана с иронией отреагировали на сообщения из США, в частности на заявления президента Дональда Трампа о том, что соглашение о прекращении боевых действий уже близко.

Об этом заявил представитель иранских Вооруженных сил Эбрахим Золфакар, которого цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

Ранее Трамп выразил оптимизм относительно того, что соглашение близко, и заявил, что в мирных переговорах участвуют его посланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер, а также госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Однако Тегеран пока не подтвердил факт переговоров, заявив лишь, что сообщения передавались через посредников.

"Дошел ли уровень ваших внутренних конфликтов до такой степени, что вы ведете переговоры сами с собой? Стратегическая мощь, которой вы когда-то хвастались, превратилась в стратегическое поражение", – сказал Золфакари.

Он также добавил, что цены на энергоносители и нефть не вернутся к прежним уровням, пока лидеры США не вычеркнут идею нападения на Иран.

Трамп заявил в понедельник, что Тегерану был передан список из 15 условий США для мира, включая отказ от любых планов по созданию ядерного оружия.

Также американский президент объявил о приостановлении военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

Впоследствии в Иране отрицали любой диалог с США, отвергнув заявления президента Дональда Трампа как попытку снизить цены на энергоносители, драматически выросшие на фоне войны на Ближнем Востоке.

Издание Axios сообщило, что США и группа стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, 26 марта, но все еще ждут ответа от Тегерана.