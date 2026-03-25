Глава естонської спецслужби: в димар електростанції врізався український дрон 

Генеральний директор Поліції безпеки Естонії (КаПо) Марго Паллосон повідомив, що в ніч на середу в димову трубу електростанції в Аувере врізався український дрон, який збився з курсу і на який було здійснено вплив у російському повітряному просторі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Основний фокус КаПо зосереджений на інциденті в Аувере. Сьогодні о 3:43 з боку Росії в повітряний простір Естонії увійшов дрон. За два кілометри від кордону він врізався в трубу в Аувере, стався вибух. Йдеться про дрон, який збився з курсу і на який було здійснено вплив у російському повітряному просторі. Уламки дрона показують, що це був український безпілотник. Люди не постраждали, ми почали кримінальне провадження. Вивчаємо уламки і деталі", – заявив на пресконференції Марго Паллосон.

Гендиректор закликав жителів Естонії ділитися з КаПо відеозаписами і фотографіями цього дрона.

Паллосону поставили запитання про тип безпілотника – чи був це дрон, призначений для вибуху, чи для спостереження.

"Ймовірно, там була деяка кількість вибухівки, точніше покаже розслідування", – відповів гендиректор КаПо.

"Насамперед необхідно підкреслити, що метою не було атакувати Естонію. За наявною у нас інформацією, йдеться про контратаку України на Росію, і наслідки цієї атаки дійшли до нашого кордону. Це не перший такий випадок, і, судячи з усього, метою сьогоднішньої атаки був порт Усть-Луга", – заявив на пресконференції прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

"Ми живемо в період, коли подібні речі не є чимось незвичайним. Таке розширення масштабів війни на території інших країн, а також різні гібридні атаки відбуваються і в інших частинах Європи – у Данії, Бельгії, Німеччині. Тому варто зважати на те, що потрібно бути готовими до всього, уважно стежити за ситуацією та інформувати населення", – підсумував глава уряду.

Також повідомлялося про падіння дрона на території Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив, що дрон, який залетів з території РФ і потім розбився на латвійській території, також був українським.