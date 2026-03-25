Глава эстонской спецслужбы: в трубу электростанции врезался украинский дрон

Генеральный директор Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосон сообщил, что в ночь на среду в дымовую трубу электростанции в Аувере врезался украинский дрон, который сбился с курса и на который было оказано воздействие в российском воздушном пространстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

"Основной фокус КаПо сосредоточен на инциденте в Аувере. Сегодня в 3:43 со стороны России в воздушное пространство Эстонии вошел дрон. В двух километрах от границы он врезался в трубу в Аувере, произошел взрыв. Речь идет о дроне, который сбился с курса и на который было осуществлено воздействие в российском воздушном пространстве. Обломки дрона показывают, что это был украинский беспилотник. Люди не пострадали, мы начали уголовное производство. Изучаем обломки и детали", – заявил на пресс-конференции Марго Паллосон.

Гендиректор призвал жителей Эстонии делиться с КаПо видеозаписями и фотографиями этого дрона.

Паллосону задали вопрос о типе беспилотника – был ли это дрон, предназначенный для взрыва, или для наблюдения.

"Вероятно, там было некоторое количество взрывчатки, точнее покажет расследование", – ответил гендиректор КаПо.

"Прежде всего необходимо подчеркнуть, что целью не было атаковать Эстонию. По имеющейся у нас информации, речь идет о контратаке Украины на Россию, и последствия этой атаки дошли до нашей границы. Это не первый такой случай, и, судя по всему, целью сегодняшней атаки был порт Усть-Луга", – заявил на пресс-конференции премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"Мы живем в период, когда подобные вещи не являются чем-то необычным. Такое расширение масштабов войны на территории других стран, а также различные гибридные атаки происходят и в других частях Европы – в Дании, Бельгии, Германии. Поэтому стоит учитывать то, что нужно быть готовыми ко всему, внимательно следить за ситуацией и информировать население", – подытожил глава правительства.

Как сообщалось, беспилотник, сбившийся с курса, врезался в ночь на среду в дымовую трубу электростанции в Аувере в Эстонии.

Также сообщалось о падении дрона на территории Латвии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что дрон, который залетел с территории РФ и затем разбился на латвийской территории, также был украинским.