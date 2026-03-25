Правоохранители ликвидировали джихадистскую ячейку, планировавшую теракт в Испании

Совместная операция Национальной полиции Испании и Главного управления территориального надзора Марокко (DGST, внутренняя разведывательная служба страны) привела к аресту в среду трех подозреваемых членов джихадистской ячейки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Двое подозреваемых были арестованы в марокканском Танжере, а третий, которого считают лидером группировки, был задержан в Пальме, в центре этого испанского города.

По данным следствия, этот главарь якобы планировал атаку в Испании, используя тактику "волка-одиночки" – термин, используемый для описания джихадистов, которые якобы действуют без инструкций или приказов.

После этих арестов количество подозреваемых в джихадизме, задержанных в этом году испанскими силами безопасности, достигло 26 (23 в Испании и трое в других странах). Марокканские власти подчеркивают, что с 2014 года совместные операции двух стран привели к ликвидации более 30 джихадистских ячеек.

Арестованные в северном марокканском городе были причастны к "финансированию и оказанию материально-технической поддержки активным боевикам" ячеек "Исламского государства", действующих в регионе Сахеля к югу от Сахары и в Сомали – африканских регионах, где джихадизм набрал силу в последние годы.

Как сообщалось, в декабре в немецкой земле Бавария силовые структуры предотвратили вероятный теракт на рождественской ярмарке вблизи Дингольфинга.

А во французском Страсбурге 27 ноября работники, ухаживающие за зелеными насаждениями, обнаружили в кустах неподалеку рождественской ярмарки пистолет и патроны.