Еврокомиссия одобрила планы финансирования на перевооружение для Франции и Чехии

Европейская комиссия одобрила национальные оборонные планы Франции и Чехии в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

Согласно планам, Чехия и Франция будут иметь право получить кредиты на перевооружение в размере 2,06 млрд евро и 15,09 млрд евро соответственно после подписания кредитных соглашений.

Теперь Совет ЕС имеет четыре недели для принятия имплементационных решений. После их одобрения Еврокомиссия завершит заключение кредитных соглашений с чешским и французским правительствами. Ожидается, что первые платежи поступят уже в следующем месяце.

Известно, что Еврокомиссия еще не одобрила финансирование для перевооружения Венгрии.

Представитель комиссии Тома Ренье сообщил корреспонденту "Европейской правды", что план для Будапешта еще оценивается, и будет одобрен, как только завершится процесс оценки.

Ранее Совет уже одобрил планы для 16 государств-членов, которые изъявили желание присоединиться к механизму SAFE. Среди них – Польша, где программа по перевооружению вызвала политические дискуссии и стала главным предметом споров между президентом Каролем Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

12 марта Навроцкий объявил, что решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Вместо этого Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

После вето польского президента относительно программы SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону, которое позволит Польше присоединиться к механизму.

Источники в ЕС сообщили, что ветирование президентом Польши Каролем Навроцким закона об участии его страны в программе ЕС по перевооружению SAFE не повлияло на работу Еврокомиссии над оформлением соглашения о займе для Варшавы.