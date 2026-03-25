МИД: Украина и США провели содержательную встречу, но Россия блокирует мирные переговоры

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Россия блокирует мирный процесс, но, несмотря на это, недавние переговоры между украинской и американской делегациями в США были содержательными.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет корреспондент "Европейской правды".

Как известно, в субботу, 21 марта, украинская переговорная команда находилась в Майами, где проходила встреча со специальными представителями президента США по вопросу завершения войны.

"В целом переговоры между украинской и американской делегациями были содержательными. Но прогресса нет исключительно из-за позиции российской стороны. Россия не хочет дипломатов, не хочет участвовать и продвигать этот процесс", – сказал Тихий.

По его словам, Россия делает ставку на войну. "А когда давление на нее ослабевает, она точно теряет мотивацию и заинтересованность двигаться к миру", – подчеркнул он.

Впрочем, Тихий подчеркнул, что работа продолжается. По его словам, Украина заинтересована в проведении трехсторонней встречи Украина-США-Россия, а также – во встречи на высшем уровне.

"У Украины есть вполне приемлемые и рабочие предложения относительно того, как решать даже самые чувствительные, самые сложные вопросы в этом процессе. Но все зависит от России", – отметил он.

Кроме того, подчеркнул Тихий, продолжается ежедневная работа над гуманитарными направлениями.

"Речь идет об обмене пленными. Эта работа ведется постоянно, даже вне рамок непосредственных встреч, потому что для Украины это приоритет, возвращение людей", – добавил он.

По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп теряет интерес к переговорам о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредоточивается на Иране.

Президент Владимир Зеленский настаивает на необходимости встречи с Трампом, поскольку "есть некоторые вопросы, которые стоят на месте".

Также Зеленский считает, что Трамп предпочитает выступать в роли посредника, а не становиться на чью-либо сторону в войне Украины против незаконной российской агрессии.