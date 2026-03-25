СМИ: США пытаются организовать переговоры с Ираном в ближайшие выходные

Американская администрация надеется на раунд переговоров с Ираном по вопросу прекращения войны в ближайшие выходные, 28–29 марта.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

В администрации Трампа ведут работу над организацией переговоров с представителями Ирана в Пакистане уже в ближайшие выходные, сообщили телеканалу два американских высокопоставленных чиновника.

По текущим планам, на переговоры поедет вице-президент Джей Ди Венс и, возможно, некоторые другие топ-чиновники. Пока неизвестно, могут ли это быть спецпредставитель Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – с которыми, как сообщалось, Иран в дальнейшем не желает иметь дело.

В то же время собеседники говорят, что пока это очень неопределенные планы – и время, и место, и возможный круг участников. Некоторые в администрации имеют предостережения относительно Пакистана как принимающей страны.

Пакистан был ключевым посредником в контактах, в ходе которых Вашингтон передал Ирану "перечень из 15 пунктов". Определенную роль сыграла также Турция.

28 марта исполнится ровно месяц с начала кампании США и Израиля против Ирана, в результате которой под ударами Ирана оказались многие другие страны региона, а экспорт нефти из Персидского залива практически остановился, что вызвало глобальный рост цен.

Напомним, 23 марта Дональд Трамп объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней, а 24 марта заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".

В военном руководстве Ирана иронично прокомментировали, что Штаты "ведут переговоры сами с собой".

Также 25 марта ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.