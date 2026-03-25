СМИ: европейские страны не получали конкретных запросов от США о помощи в Ормузе

Европейские союзники по НАТО не получали конкретных запросов от администрации США о помощи в разблокировании Ормузского пролива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", европейские чиновники сообщили Politico.

Неназванные чиновники пожаловались на заявления американского президента Дональда Трампа о том, чего он хочет от союзников в войне против Ирана. По их словам, эти сообщения настолько запутанны, что любые усилия по содействию открытию Ормузского пролива оказались в тупике.

Вашингтон не направлял никаких официальных запросов европейским странам на поставку оборудования, добавляют источники.

Сообщается, что более 30 стран, включая большинство стран НАТО, пообещали приложить "надлежащие усилия" для возобновления судоходства через критически важный Ормузский пролив, который остается заблокированным Ираном. Но пока переговоры находятся на очень ранней стадии, по словам представителей правительств семи европейских стран.

"Хотелось бы большей предсказуемости, большей ясности и большей стратегической дальновидности – не только в этом случае", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус в комментарии Politico.

"Общая картина такова: США попросили нас заботиться о наших собственных странах и защищать их, заботиться о поддержке Украины… а теперь и о Ближнем Востоке и глобальных цепочках поставок", – сказал один высокопоставленный чиновник европейского правительства, назвав это "абсурдным".

В отсутствие конкретных просьб от США о помощи союзники пока прибегают к доступным им мерам – встречам, заявлениям и поддержке Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует в ближайшее время организовать встречу стран, заинтересованных в разблокировании прохода через Ормузский пролив. Среди вариантов защиты маршрута, которые рассматривают союзники, – развертывание автономных систем поиска мин, что не представляется возможным в условиях продолжения нынешней интенсивности боевых действий.

Напомним, американский президент ранее предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

После отказа ряда стран НАТО принять участие в операции по разблокированию прохода через Ормузский пролив Трамп набросился на них с критикой. Одновременно он утверждал, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.