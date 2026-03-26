У лавах ультраправих Іспанії назріває розкол, а їхньому лідеру закидають сталінізм

У лавах іспанської ультраправої партії Vox розгорілася внутрішня боротьба: її високопосадовці публічно сперечаються щодо "сталіністського" культу лідерства, який "захопив" політсилу на піку її популярності.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Внутрішня політична криза вийшла на поверхню після стрімкого злету популярності Vox, що послідував за рекордними результатами на регіональних виборах.

Наразі, за рік до національних виборів, опитування показують, що Vox може набрати 18% голосів – достатньо, щоб сформувати коаліцію з основною консервативною Народною партією (PP).

Але в міру того, як ворожнеча виходить на публіку, зростають сумніви щодо майбутнього партії та її здатності зберегти політичний імпульс.

Найбільша точка розбіжностей пов'язана зі звинуваченнями у відсутності прозорості щодо партійних фінансів Vox.

Крім того, на початку цього місяця Хав’єр Ортега Сміт, один із засновників Vox, був виключений з партії за відмову піти з посади речника мадридського осередку – посади, на яку його було понижено після гострих розбіжностей з лідером політсили Сантьяго Абаскалем.

Сміт – останній у довгому ряду впливових діячів партії на національному та регіональному рівнях, які були або звільнені, або пішли у відставку, визнавши розбіжності з найближчим оточенням Абаскаля.

Невдоволення щодо більш "жорсткої" фракції партії, втіленням якої є Абаскаль і такі високопоставлені члени, як депутат Європарламенту Хорхе Буксаде, підлило оливи у багаття публічних розбратів: багато хто засудив рішення Vox у 2024 році приєднатися до групи "Патріоти за Європу" в Європарламенті та покинути групу ECR Джорджі Мелоні.

З огляду на цю ситуацію колишні високопосадовці партії Vox хочуть скликати позачерговий з’їзд, щоб викрити ймовірні порушення в діях нинішнього керівництва партії.

У маніфесті критикують концентрацію влади в руках Абаскаля та його найближчого оточення, відсутність незалежних голосів та брак ефективних механізмів внутрішнього контролю, що, на думку підписантів, свідчить про значне відхилення від більш "аскетичних" засновницьких цінностей партії.

Підписанти стверджують, що, аби уникнути голосів незгодних, партія поступово замінила всіх експертів та фахівців на, як правило, молодших, гнучкіших та менш досвідчених осіб.

"Напруга накопичувалася роками, але поступово виходить на поверхню і вичерпує нашу терплячість; партія перетворюється на сталіністську", – сказав один із підписантів маніфесту, критикуючи культ особистості навколо Абаскаля.

Нагадаємо, у грудні на місцевих виборах в іспанському регіоні Естремадура ультраправа партія Vox подвоїла кількість своїх місць.

Також варто зазначити, що соратники чинного іспанського прем’єра Педро Санчеса останнім часом опинились у центрі корупційних скандалів. Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи.