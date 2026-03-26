В рядах ультраправых Испании назревает раскол, а их лидера обвиняют в сталинизме

В рядах испанской ультраправой партии Vox разгорелась внутренняя борьба: ее высокопоставленные деятели публично спорят о "сталинистском" культе лидерства, захватившем политсилу на пике ее популярности.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Внутренний политический кризис вышел на поверхность после стремительного взлета популярности Vox, последовавшего за рекордными результатами на региональных выборах.

Сейчас, за год до национальных выборов, опросы показывают, что Vox может набрать 18% голосов – достаточно, чтобы сформировать коалицию с основной консервативной Народной партией (PP).

Но по мере того, как вражда выходит на публику, растут сомнения относительно будущего партии и ее способности сохранить политический импульс.

Самая большая точка разногласий связана с обвинениями в отсутствии прозрачности в отношении партийных финансов Vox.

Кроме того, в начале этого месяца Хавьер Ортега Смит, один из основателей Vox, был исключен из партии за отказ уйти с поста спикера мадридской ячейки – должности, на которую он был понижен после острых разногласий с лидером политсилы Сантьяго Абаскалем.

Смит – последний в долгом ряду влиятельных деятелей партии на национальном и региональном уровнях, которые были либо уволены, либо ушли в отставку, признав разногласия с ближайшим окружением Абаскаля.

Недовольство в отношении более "жесткой" фракции партии, воплощением которой является Абаскаль и такие высокопоставленные члены, как депутат Европарламента Хорхе Буксаде, подлило масла в огонь публичных распрей: многие осудили решение Vox в 2024 году присоединиться к группе "Патриоты за Европу" в Европарламенте и покинуть группу ECR Джорджи Мелони.

Учитывая эту ситуацию, бывшие высокопоставленные члены партии Vox призвали созвать внеочередной съезд, чтобы разоблачить возможные нарушения в действиях нынешнего руководства партии.

В манифесте критикуется концентрация власти в руках Абаскаля и его ближайшего окружения, отсутствие независимых голосов и эффективных механизмов внутреннего контроля, что, по мнению подписантов, свидетельствует о значительном отклонении от более "аскетичных" учредительских ценностей партии.

Подписанты утверждают, что, чтобы избежать голосов несогласных, партия постепенно заменила всех экспертов и специалистов на, как правило, более молодых, гибких и менее опытных лиц.

"Напряжение накапливалось годами, но постепенно выходит на поверхность и исчерпывает нашу терпеливость; партия превращается в сталинистскую", – сказал один из подписантов манифеста, критикуя культ личности вокруг Абаскаля.

Напомним, в декабре на местных выборах в испанском регионе Эстремадура ультраправая партия Vox удвоила количество своих мест.

