В Британии обещают удвоить усилия, чтобы "закрутить гайки" Путину

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявляет о решительном настрое увеличить усилия для того, чтобы уменьшить финансирование военной машины России.

Об этом он сказал в эфире Sky News, передает "Европейская правда".

Он сказал, что Великобритания и ее союзники уже остановили 200 из почти 600 кораблей, но добавил, что "мы также полны решимости удвоить действия, которые могут помочь еще больше закрутить гайки Путину и его потоку финансов, поддерживающих его незаконную войну в Украине".

Премьер-министр Кир Стармер будет обсуждать дальнейшие "военные и правовые варианты" с союзниками во время встречи с лидерами Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Финляндии в четверг.

В ответ на замечания о том, что после снятия Соединёнными Штатами некоторых санкций с российской нефти Владимир Путин фактически получил рождественский подарок, Хили ответил: "Мы видели, что совместные меры, которые мы вместе с другими союзниками приняли против теневого судоходства, помогли сократить доходы России от нефти на четверть. Мы можем сделать больше".

"И сегодняшнее подтверждение премьер-министром того, что мы готовы сделать больше, что у нас есть юридические и военные возможности, и что мы обсудили это с союзниками, такими как страны JEF, с которыми он сегодня встречается, является сигналом Путину, что он не сможет в будущем проводить свои незаконные, подсанкционные суда через британские воды без риска того, что мы их захватим", – заявил министр.

Как сообщалось, британские военные получили разрешение высаживаться на суда так называемого "теневого флота" РФ, проходящие транзитом через британские воды, и захватывать их.

20 марта стало известно, что Франция при поддержке Великобритании задержала в Средиземном море судно Deyna, которое принадлежит к "теневому флоту" танкеров России.

А 22 января Франция при поддержке Британии задержала танкер Grinch у берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сказал ему о планах отпустить танкер Grinch из-за требований законодательства.