Естонцям радять "морально налаштуватися" на можливість сповіщень про повітряну тривогу
Керівник рятувальних служб Естонії радить громадянам налаштуватися на те, що вони іноді можуть отримати реальні оповіщення про повітряну тривогу, на які потрібно реагувати – оскільки перебування по сусідству із воюючою країною створює такі ризики.
Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".
Заступник гендиректора служби Päästeamet, яка є координатором усіх рятувальних служб країни, Віктор Саареметса зазначив, що в умовах сусідства Естонії з воюючою державою, Росією, громадянам варто розуміти можливість повторення ситуацій, як у середу – коли декому прийшли на смартфони сповіщення про загрозу з повітря.
Він зазначив, що закон чітко регулює, які саме служби й відомства можуть ініціювати розсилку оповіщень про тривогу – це доручено тим, у чиїй сфері відповідальності конкретна надзвичайна ситуація.
"У середу це були збройні сили, тому що йшлося про безпілотники, що літали навколо", – пояснив посадовець.
Естонська система електронних оповіщень дозволяє розсилати сповіщення про тривогу локально або одразу на всю країну. У випадку SMS повідомлень "таргетування" у середу спрацювало правильно і їх отримали лише мешканці прикордоння з Росією, куди залетіли БпЛА, проте у застосунку сповіщення випадково розіслалося на всю країну. Також у частині випадків стався збій, коли люди отримали оповіщення не тією мовою, яка у них встановлена на смартфоні як базова – російськомовні естонською, або навпаки.
Як відомо, під час останніх атак України по портах РФ довкола Петербурга кілька безпілотників збились з курсу і залетіли на територію балтійських держав.
Минулої ночі дрони, ідентифіковані як українські, розбилися в Латвії та Естонії. В Естонії безпілотник врізався у димову трубу електростанції в Аувере, ще кілька порушили повітряний простір країни, але не спричинили інцидентів. Після фіксації цих цілей у повітрі в Естонії піднімали винищувачі.
Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що, з огляду на збільшення кількості атак України по об’єктах у Ленінградській області, естонська армія посилила заходи пильності. Водночас він визнав, що на кордоні з Росією неможливо "поставити стіну" і час від часу подібні інциденти можуть повторюватися.
Вночі 26 березня черговий російський БпЛА типу "Шахед" розбився на території Румунії.