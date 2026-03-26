Эстонцам советуют "морально настроиться" на возможность оповещений о воздушной тревоге

Руководитель спасательных служб Эстонии советует гражданам настроиться на то, что они иногда могут получить реальные оповещения о воздушной тревоге, на которые нужно реагировать – поскольку пребывание по соседству с воюющей страной создает такие риски.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Заместитель гендиректора службы Päästeamet, которая является координатором всех спасательных служб страны, Виктор Саареметса отметил, что в условиях соседства Эстонии с воюющим государством, Россией, гражданам следует понимать возможность повторения ситуаций, как в среду – когда некоторым пришли на смартфоны оповещения об угрозе с воздуха.

Он отметил, что законопроект четко регулирует, какие именно службы и ведомства могут инициировать рассылку оповещений о тревоге – это поручено тем, в чьей сфере ответственности конкретная чрезвычайная ситуация.

"В среду это были вооруженные силы, поскольку речь шла о беспилотниках, которые летали поблизости", – пояснил чиновник.

Эстонская система электронных оповещений позволяет рассылать уведомления о тревоге локально или сразу на всю страну. В случае SMS сообщений "таргетирование" в среду сработало правильно и их получили только жители приграничья с Россией, куда залетели БпЛА, однако в приложении оповещение случайно разослалось на всю страну. Также в части случаев произошел сбой, когда люди получили оповещения не на том языке, который у них установлен на смартфоне как базовый – русскоязычные на эстонском, или наоборот.

Как известно, во время последних атак Украины по портам РФ вокруг Петербурга несколько беспилотников сбились с курса и залетели на территорию балтийских государств.

Прошлой ночью дроны, идентифицированные как украинские, разбились в Латвии и Эстонии. В Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, еще несколько нарушили воздушное пространство страны, но не вызвали инцидентов. После фиксации этих целей в воздухе в Эстонии поднимали истребители.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что, учитывая увеличение количества атак Украины по объектам в Ленинградской области, эстонская армия усилила меры бдительности. В то же время он признал, что на границе с Россией невозможно "поставить стену" и время от времени подобные инциденты могут повторяться.

Ночью 26 марта очередной российский БПЛА типа "Шахед" разбился на территории Румынии.