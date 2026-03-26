Европарламент принял рамочные законы для противодействия коррупции в странах ЕС

Европарламент в четверг 26 марта одобрил новые европейские правила, устанавливающие согласованную рамку для предотвращения и борьбы с коррупцией в странах-членах.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Директива, которую переговорщики Европарламента и Совета ЕС предварительно согласовали в декабре 2025 года, устанавливает общие определения коррупционных правонарушений, таких как взяточничество, присвоение средств, препятствование правосудию, торговля влиянием, незаконное обогащение, связанное с коррупцией и т.д., и устанавливает общие рамки по наказаниям за те или иные преступления.

Это законодательство имеет целью закрыть существующие пробелы и разногласия, особенно в случаях транснациональных дел. Среди прочего, изменения нацелены на то, чтобы максимальные санкции за определенное преступление в рамках национального законодательства не могли быть слишком мягкими. Однако страны-члены сохраняют возможность устанавливать более жесткие санкции на национальном уровне.

Для стран-членов установили требование принимать и ежегодно обновлять национальные антикоррупционные стратегии, привлекая к процессу гражданское общество, проводить оценку рисков, обеспечить надежные предохранители на случаи конфликта интересов, для прозрачности финансирования политической деятельности и тому подобное.

Также речь идет об усилении сотрудничества между национальными органами и общеевропейскими, как Европейский офис противодействия мошенничеству OLAF, прокуратура ЕС, Европол, Евроюст.

В Европарламенте закон поддержали 581 голосом "за", 21 депутат голосовал против, 42 воздержались.

Далее директиву должны официально одобрить на заседании Совета ЕС. Она вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС, после чего странам-членам дают 24 месяца для ее имплементации. Для некоторых пунктов переходный период для адаптации и внедрения продлится 36 месяцев.

