Европарламент принял позицию по снижению тарифов на товары из США по торговому соглашению

Европарламент 26 марта принял позицию по двум предложениям относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США, согласованного в Торнбери летом 2025 года.

Евродепутаты высказались за усиление пункта о "предохранителе", который позволит приостанавливать тарифные преференции для американских товаров при ряде условий. В частности, Еврокомиссия сможет предложить приостановить все или часть преференций, если США установят дополнительные тарифы, которые будут превышать согласованный порог 15, или какие-то новые пошлины на европейские товары.

"Предохранитель" можно будет активировать также в случае "действий США против целей соглашения", дискриминации против экономических операторов из ЕС, угроз против территориальной целостности стран-членов, действий, радикально противоречащих внешней и оборонной политике европейских государств, применения экономического принуждения.

Также евродепутаты добавили положение о том, что новые тарифы начнут действовать только при условии, что Штаты будут придерживаться своих обязательств – в том числе по снижению тарифов на европейскую продукцию с содержанием стали и алюминия ниже 50% до согласованных 15%.

Депутаты также установили дату завершения действия основного закона 21 марта 2028 года – далее его нужно будет продлевать через новое законодательное предложение и с оценкой влияния.

Еврокомиссии поручают отслеживать влияние новых торговых правил. ЕК сможет приостановить действие новых тарифов, если импорт из США достигнет уровня, который может считаться угрожающим для определенных индустрий ЕС, в частности, в случае роста на 10% импорта определенных групп товаров.

Далее евродепутаты будут вести переговоры с национальными правительствами по финальному оформлению закона для имплементации рамочного соглашения.

Напомним, речь идет о рамочном торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Торнбери 27 июля 2025 года, закрепившем пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Реакция европейских столиц на него была неоднозначной, от Европарламента также звучала критика за чрезмерные уступки ЕС.

После этого Еврокомиссия внесла законодательные предложения по имплементации тарифных аспектов. В первом речь идет о преференциальном доступе американских товаров на рынок ЕС, во втором – о расширении "нулевых" тарифов на импорт лобстера.

В январе 2026 года комитет по вопросам торговли Европарламента приостановил голосование за торговое соглашение ЕС и США в знак протеста против требований Дональда Трампа передать ему контроль над Гренландией.

Второй раз ратификация соглашения в парламенте была отложена в феврале после того, как Трамп объявил общую пошлину в 10%, а затем повысил ее до 15%.