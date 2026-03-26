Каллас про тиск США на Україну: це неправильний підхід

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас висловила стурбованість повідомленнями ЗМІ про те, що США тиснуть на Україну, пов'язуючи гарантії безпеки з її готовністю вийти з Донбасу.

Про це, як пише "Європейська правда", Каллас заявила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Дипломатка зазначила, що Росія намагається досягнути за столом переговорів того, чого вона не здобула на полі бою, що є типовою тактикою Москви.

Водночас, за її словами, союзники України не повинні слідувати цьому підходу.

"Це явно неправильний підхід. Звичайно, це російська тактика переговорів, вони вимагають чогось, що ніколи не було їхнім, і саме тому ми також зазначаємо, що це пастка, в яку ми не повинні потрапляти", – сказала Каллас.

Головна дипломатка ЄС наголосила на тому, що поступок для завершення війни слід вимагати від Росії, а не від України.

"Щоб знайти рішення для цієї війни, щоб вийти з цього кола, де війна починається знову і знову, нам потрібні чіткі поступки з боку Росії. Тож якщо ми разом з американцями чинитимемо тиск на Росію, ми зможемо покласти край цій війні та забезпечити стійкий мир на довгий термін", – заявила вона.

Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю агенції Reuters президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донецької та Луганської областей.

Таку інформацію ще в січні повідомило видання Financial Times.

Тоді заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі назвала ці повідомлення неправдивими.