Каллас о давлении США на Украину: это неправильный подход

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас выразила обеспокоенность сообщениями СМИ о том, что США давят на Украину, связывая гарантии безопасности с ее готовностью выйти из Донбасса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас заявила перед началом встречи министров иностранных дел G7.

Дипломат отметила, что Россия пытается достичь за столом переговоров того, чего она не получила на поле боя, что является типичной тактикой Москвы.

В то же время, по ее словам, союзники Украины не должны следовать этому подходу.

"Это явно неправильный подход. Конечно, это российская тактика переговоров, они требуют чего-то, что никогда не было их, и именно поэтому мы также отмечаем, что это ловушка, в которую мы не должны попадать", – сказала Каллас.

Главный дипломат ЕС отметила, что уступок для завершения войны следует требовать от России, а не от Украины.

"Чтобы найти решение для этой войны, чтобы выйти из этого круга, где война начинается снова и снова, нам нужны четкие уступки со стороны России. Поэтому если мы вместе с американцами будем оказывать давление на Россию, мы сможем положить конец этой войне и обеспечить устойчивый мир на долгий срок", – заявила она.

Напомним, накануне в интервью агентству Reuters президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Такую информацию еще в январе сообщило издание Financial Times.

Тогда заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала эти сообщения ложными.