Генсек НАТО о гарантиях безопасности от США: "Любые решения по территории должна принимать Украина"

При обсуждении будущих гарантий безопасности для Украины любые решения по территории должна принимать сама Украина.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время презентации своего отчета за 2025 год в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

"Что касается территории, любые такие решения, очевидно, должна принимать Украина", – заявил Рютте, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что США требуют от Украины отказаться от Донбасса в обмен на гарантии безопасности от американской стороны.

Тем не менее, он подчеркнул, что для полноценного мирного соглашения Украина должна иметь надежные долгосрочные гарантии безопасности.

"Для того чтобы Украина была не только суверенной, но и безопасной, ключевыми являются гарантии безопасности... Именно поэтому было так важно, что в Париже в январе (2026 года. – "ЕП") Соединенные Штаты и "коалиция решительных" согласовали гарантии безопасности. Потому что это предотвращает любое нападение Владимира Путина на Украину в долгосрочной перспективе после долгосрочного прекращения огня или, что лучше, полноценного мирного соглашения", – сказал генсек НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса.

Отметим, в январе издание Financial Times уже сообщало, что гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от предварительного согласия Киева на вывод своих войск из неоккупированной части Донбасса.

Но тогда заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала эти сообщения ложными.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе заявил, что документ о гарантиях безопасности от Соединенных Штатов готов к подписанию.