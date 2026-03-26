Каллас: РФ допомагає Ірану розвідданими, щоб той вбивав американців

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас звинуватила Росію в наданні Ірану розвідувальної інформації, яка допомогла Тегерану вдарити по військових об’єктах США на Близькому Сході.

Про це вона заявила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ G7, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Каллас заявила, що Росія допомагає Ірану розвідувальною інформацією, щоб "бити по американцях, вбивати американців".

"Росія також підтримує Іран безпілотниками, щоб той міг атакувати сусідні країни, а також американські військові бази", – сказала вона.

Також, за її словами, підтримка Ірану з боку Росії демонструє, чому Європа має продовжувати тиснути на Кремль щодо війни в Україні.

"Якщо Америка хоче, щоб війна на Близькому Сході припинилася, щоб Іран перестав на них нападати, вона також має чинити тиск на Росію, щоб та не могла їм у цьому допомагати", – сказала вона.

Нагадаємо, у дроні-камікадзе, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі російського виробництва.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

За даними ЗМІ, Росія запропонувала США угоду, за якою Кремль припинив би передавати Ірану розвідувальну інформацію, таку як точні координати американських військових об’єктів на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про РФ.