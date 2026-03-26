Каллас: Россия предоставляет Ирану разведданные, чтобы тот убивал американцев

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас обвинила Россию в предоставлении Ирану разведывательной информации, которая помогла Тегерану нанести удары по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Об этом она заявила перед началом встречи министров иностранных дел G7, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Каллас заявила, что Россия помогает Ирану разведывательной информацией, чтобы "наносить удары по американцам, убивать американцев".

"Россия также поддерживает Иран беспилотниками, чтобы тот мог атаковать соседние страны, а также американские военные базы", – сказала она.

Также, по ее словам, поддержка Ирана со стороны России демонстрирует, почему Европа должна продолжать давить на Кремль в отношении войны в Украине.

"Если Америка хочет, чтобы война на Ближнем Востоке прекратилась, чтобы Иран перестал на них нападать, она также должна оказывать давление на Россию, чтобы та не могла им в этом помогать", – сказала она.

Напомним, в дроне-камикадзе, атаковавшем британскую авиабазу на Кипре, обнаружили комплектующие российского производства.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявлял, что получил заверения от Москвы, что Россия не передает Ирану разведданные.

А СМИ писали, что Россия предложила США соглашение, по которому Кремль прекратил бы передавать Ирану разведывательную информацию, такую как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит предоставлять Украине разведданные о РФ.