Трамп заявляет, что именно Иран должен убеждать его остановить войну

Президент США Дональд Трамп отрицает, что дипломатические контакты с целью прекращения войны с Ираном инициировала американская сторона, и заявил, что это Тегеран должен убеждать его остановить войну.

Как сообщает "Европейская правда", его заявления приводит CNN.

Трамп раскритиковал сообщения в СМИ о том, что именно он инициировал дипломатические контакты для прекращения войны, и настаивает, что переговоры инициировала иранская сторона, а также заявил, что именно Иран должен убедить его остановить войну.

"Я сегодня читал, что я якобы отчаянно хочу заключить соглашение. Я – нет. У меня прямо противоположное отношение, мне все равно", – сказал он.

"Сейчас у них есть шанс заключить соглашение, но это зависит от них. Посмотрим, возможно ли "правильное" соглашение… Посмотрим, захотят ли они это сделать. А тем временем мы продолжим их разносить", – заявил президент США.

По его словам, США продолжат давление, пока Иран не откажется от своих намерений получить ядерное оружие.

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном по поводу завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

При посредничестве Пакистана Ирану передали "перечень из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В нем содержатся требования об ограничениях на вооружение, которым может владеть Иран, и о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

Ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иран не примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен самостоятельно решать, когда и на каких условиях завершить войну.