США выделяют 25 млн долларов на возвращение украинских детей, депортированных Россией

Государственный департамент США объявил о выделении помощи в размере 25 миллионов долларов на программы возвращения и реабилитации насильно депортированных Россией украинских детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Госдепа.

Как сообщается, выделенные средства будут направлены на поддержку идентификации, возвращения и реабилитации украинских детей и молодежи, которые были принудительно перемещены Россией.

Финансирование США будет поддерживать два вида программ – непосредственно отслеживание депортированных детей и проекты по поддержке правительства Украины и доверенных местных партнеров в реабилитации возвращенных.

"Президент Трамп четко дал понять, что трагическое кровопролитие в Украине должно прекратиться, и его администрация остается полностью приверженной делу обеспечения прочного мира", – говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что США продолжают финансировать десятки программ помощи гражданскому населению, пострадавшему от насилия, вызванного войной России против Украины.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп в августе прошлого года написала "письмо мира" Владимиру Путину с призывами относительно вывезенных российской оккупационной администрацией украинских детей. Это письмо главе Кремля перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

4 декабря первая леди США сообщила, что в рамках "гуманитарных усилий" Украины и России домой смогли вернуться семеро похищенных украинских детей.

А 12 февраля 2026 года в Белом доме заявили, что Мелания Трамп снова помогла с возвращением похищенных украинских детей в их семьи.