В РФ угрожают мерами в ответ на решение Великобритании разрешить абордаж судов "теневого флота"

Посольство РФ в Великобритании раскритиковало страну за то, что британским военным было разрешено высаживаться на суда так называемого "теневого флота" РФ, проходящие транзитом через британские воды.

Заявление цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

Как известно, премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда, попавшие под санкции Великобритании и проходящие транзитом через британские воды.

После этого в посольстве РФ в Великобритании заявили, что Россия будет использовать все меры, "в том числе асимметричные, для защиты своих интересов".

"Безрассудные заявления о намерениях атаковать российские торговые суда прямо свидетельствуют о стремлении к обострению и без того напряженной ситуации в сфере безопасности и международной торговли", – заявили в посольстве РФ.

22 января Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Grinch недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сообщил ему о планах отпустить танкер Grinch в связи с требованиями законодательства.

СМИ сообщали, что страны Европы обсуждают возможность захвата танкеров "теневого флота" России.

20 марта стало известно, что Франция при поддержке Великобритании задержала в Средиземном море судно Deyna, которое принадлежит к "теневому флоту" танкеров России.