Трамп решил не бить по энергетическим объектам Ирана ещё 10 дней

Президент США Дональд Трамп объявил, что отложит атаки на энергетические объекты Ирана до 6 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что принял такое решение по просьбе Ирана.

"По просьбе правительства Ирана сообщаю, что я откладываю начало уничтожения энергетических объектов на 10 дней – до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени", – заявил он.

Трамп также добавил, что переговоры с Ираном продолжаются и они очень успешны, "несмотря на недостоверные заявления об обратном со стороны СМИ, распространяющих фейковые новости".

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс".

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном относительно завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

При посредничестве Пакистана Ирану передали "перечень из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В нем содержатся требования об ограничениях на вооружение, которым может владеть Иран, и о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

Ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иранне примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.