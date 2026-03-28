В Дании после выборов начались переговоры о формировании правительства

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и её социал-демократы в пятницу начали переговоры о формировании коалиционного правительства, надеясь обеспечить себе третий срок у власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politiken.

В пятницу семь лидеров партий посетили офис премьер-министра для переговоров о создании правительства.

Фредериксен уже имеет поддержку социальных либералов и "Зеленых левых", которые считают, что она должна стать премьер-министром. Но социал-демократы также должны убедить другие партии поддержать их, если хотят остаться у власти.

Необходимость достижения консенсуса между многими небольшими группами в 12-партийном парламенте усложнит переговоры.

Ключевым вопросом переговоров может стать налоговая политика. Фредериксен предложила ввести налог на богатство для самых богатых датчан, против чего выступают правоцентристские партии.

24 марта Социал-демократическая партия Фредериксен показала худший результат на выборах с 1903 года, завоевав всего 38 мест в 179-местном Фолькетинге. Тем не менее она по-прежнему остается крупнейшей партией в парламенте.

Голосование продемонстрировало недовольство стоимостью жизни, а также то, что многие датчане устали от Фредериксен после семи лет ее пребывания у власти.

Если Фредериксен не удастся сформировать новую коалицию, король будет вынужден поручить лидеру другой партии изучить возможности формирования правительства.

