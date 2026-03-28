Немецкая железная дорога в прошлом году понесла убытки на сумму более 2 млрд евро

Новости — Суббота, 28 марта 2026, 10:52 — Кристина Бондарева

Национальная железная дорога Германии Deutsche Bahn завершила прошлый год с убытками в размере более двух миллиардов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Государственная группа зафиксировала чистый убыток в размере 2,3 миллиарда евро, или примерно на 0,5 миллиарда евро больше, чем в 2024 году, отметили в компании.

Deutsche Bahn ожидает значительно более низких доходов в будущем из-за постоянных проблем с инфраструктурой.

Состояние сети и ее пунктуальность восстанавливаются медленно, что означает, что эти проблемы будут иметь долгосрочное влияние на бизнес дальнего сообщения.

Deutsche Bahn также продала свое успешное логистическое подразделение DB Schenker в прошлом году. Это означает, что группа теперь лишилась важного источника прибыли.

Выручка от продажи почти полностью пошла на сокращение большого долга, который, по данным Deutsche Bahn, в прошлом году был сокращен почти на 12 млрд евро до 20,7 млрд евро.

В марте сообщалось, что компания Deutsche Bahn в 2025 году выплатила 156,1 миллиона евро компенсаций в связи с многочисленными задержками и отменами поездов.

В сентябре прошлого года министр транспорта Германии Патрик Шнидер установил новые целевые показатели для услуг железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, которые оказались менее амбициозными, чем ранее.

