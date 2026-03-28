Глава МИД Польши: тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приравнял поддержку Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии к помощи России.

Такое мнение, как сообщает "Европейская правда", Сикорский высказал в социальной сети Х.

По словам главы польской дипломатии, Москва поддерживает Орбана, потому что тот саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и финансирование для Украины.

"Итак, тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Это на самом деле так просто", – констатировал Сикорский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал президента Кароля Навроцкого за визит в Венгрию и политическую поддержку премьера страны Виктора Орбана накануне парламентских выборов 12 апреля.

В Минобороны Польши назвали президента Навроцкого "вассалом Орбана".

23 марта Кароль Навроцкий и Виктор Орбан провели закрытую встречу, которая длилась более часа.

